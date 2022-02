Lukas Hutter wird neuer Revierleiter Wechsel im Forstrevier Renningen

Renningen - Rolf Maier, seit 32 Jahren der Forstrevierleiter von Renningen, wird zum 1. April seinen Dienst beenden. Der Gemeinderat Renningen hat nun in nicht öffentlicher Sitzung seinen Nachfolger bestimmt: den 32-jährigen Eberdinger Lukas Hutter. Dieser war zuvor als Forstrevierleiter bei der Landeshauptstadt Stuttgart tätig. Sein Studium an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg schloss er im Jahr 2017 erfolgreich als Bachelor of Science im Studiengang Forstwirtschaft mit der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ ab.