Luftrettung in Leonberg Fliegt Christoph 41 bald rund um die Uhr?

Spektakulärer Vorschlag des Landrats Roland Bernhard (parteilos) in der Standortdiskussion um den in Leonberg stationierten Rettungshubschrauber Christoph 41: „Wir könnten uns vorstellen, in Leonberg den Flugbetrieb auch auf den Nachtflug auszuweiten. Und so, neben dem bisher einzigen Rund-um-die Uhr-Standort in Villingen-Schwenningen, einen weiteren für die nördliche Landeshälfte zu schaffen.“ So heißt es in einem an den Innenminister Thomas Strobl (CDU) gerichteten Schreiben, das der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) mit unterzeichnet hat.