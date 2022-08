Das Tauziehen um Christoph 41 geht weiter. In der Fragestunde des Landtags hat der Enzkreis-Abgeordnete Erik Schweickert (FDP) den Verbleib des Rettungshubschraubers an seinem Stammstandort in Leonberg thematisiert. Doch das Innenministerium hält an seinen Plänen zur Neuordnung der Luftrettung im Land und damit einer Verlegung von Christoph 41 fest.