Luftbildserie: BW von oben Vom Betonwerk zum Gefängnis

2016 bekommt die JVA einen neuen Leiter

Lesen Sie aus unserem Angebot: Emily ist die neue Spürnase der JVA

„Die Einrichtung ist mit derzeit etwa 312 Bediensteten einer der größten Arbeitgeber der Region“, erklärt Frank Jansen. Wenn auch anders geplant, sei die JVA von Anfang an ein Gefängnis für erwachsene männliche Straftäter gewesen – von niedrigen bis zu lebenslänglichen Haftstrafen. Insgesamt 400 Plätze gibt es im Strafhaftbereich, dazu kommen 70 Plätze für Gefangene, die sich nur auf der „Durchreise“ befinden und nach wenigen Tagen in ein anderes Gefängnis überstellt werden. Denn in Heimsheim befindet sich auch die Transportzentrale für sämtliche Gefängnisse in Baden-Württemberg.

120 weitere Gefangene

Doch bei diesen Zahlen wird es nicht bleiben. Derzeit lässt das Land auf dem Gelände der JVA einen Erweiterungsbau errichten, in dem bis zu 120 Gefangene untergebracht werden können, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Eine solche wird fällig, wenn zum Beispiel ein Raser oder Betrüger die ihm auferlegte Strafe nicht zahlen möchte oder kann. Es handelt sich dann um Haftzeiten von wenigen Monaten.

Baubeginn war im Sommer 2021. Der Rohbau steht, „aktuell erfolgt der Innenausbau“, sagt Frank Jansen. „Nach aktuellem Stand wird die Einrichtung im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt und in Betrieb genommen.“ Die Haftraum- und Büromöbel für den Anbau werden in den eigenen Betrieben der JVA gefertigt. „Leider musste auch unser Ententeich dem Anbau weichen“, bedauert der JVA-Leiter. „Allerdings wurde an anderer Stelle Ersatz geschaffen, und unsere Enten haben diesen auch dankend angenommen.“