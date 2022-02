Luftbilderserie – BW von oben 60 Jahre bis zur Weiler Südumfahrung

Brücke für Hesse-Bahn muss gebaut werden

Trotz aller Freude war die Umgehung in der Keplerstadt in den Jahrzehnten zuvor einige Male kontrovers diskutiert worden. Kritiker sorgten sich um eine Verschandelung der Würmaue und der mittelalterlichen Stadtsilhouette. Die Straße sei zu nah am Ort, auch Umweltbedenken wurden immer wieder genannt.

Und auch nachdem die Südumgehung fertiggestellt war, sorgte das Bauvorhaben noch für einige Nachwehen. Denn die B 295 kreuzt auf dem knapp zwei Kilometer langen Teilstück südlich von Weil der Stadt nicht nur die Würm, sondern auch die stillgelegte Bahntrasse der ehemaligen Schwarzwaldbahn. Für den Bau der Südumgehung wurde diese unterbrochen. Mit dem Landkreis Calw vereinbarte die Stadt, dass sie sich um eine neue Bahnbrücke kümmert, würde die Bahnstrecke jemals wieder in Betrieb genommen. Und so kam es auch. 2016 versuchte die Stadt, sich vor Gericht gegen das Wiederaufleben der inzwischen neugetauften „Hermann-Hesse-Bahn“ zu wehren – und wurde abgewiesen. Die Brücke musste her und befindet sich derzeit im Bau.

Zwei Jahre sollte der Bau der Südumgehung eigentlich dauern, wirklich fertig wird die Strecke nach dem Spatenstich 1998 aber erst im Jahr 2002. Für Juli ist die große Eröffnung geplant, kurz vor der Zielgeraden dann: Streik der IG Bau, die Freigabe für den Verkehr muss um einige Wochen verschoben werden.

Immer noch viel Verkehr in der Innenstadt

Hat sich die jahrzehntelange Sehnsucht nach einer Südumgehung also gelohnt? „Gut angelegtes Geld“ sei das gewesen, sagte der damalige Verkehrsminister Hermann Schaufler nach Bauabschluss. Aus der Weiler Verkehrsführung ist die Südumfahrung auch heute nicht mehr wegzudenken. Sie sei ein sehr wichtiger Schritt für die Verkehrsentlastung von Weil der Stadt gewesen, besonders für die Querverbindung von Leonberg nach Calw, betont auch der Erste Beigeordnete der Keplerstadt, Jürgen Katz. Trotzdem: „Leider kämpfen wir aber in der Grabenstraße und am Heilig-Kreuz-Knoten immer noch mit über 20 000 Fahrzeugen am Tag, da die Achse Sindelfingen in Richtung Enzkreis nach wie vor durch die Innenstadt und vor allem auch Merklingen geht.“ Luft nach oben in Sachen Verkehrsberuhigung gibt es in der Keplerstadt also noch allemal.