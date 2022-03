Luftbilder-Serie „BW von oben“ Wie Streuobstwiesen verloren gehen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wie viel wert ist der fruchtbare Boden?

Ein Fall, der typisch für die Entwicklung der Streuobstbestände in Baden-Württemberg ist: Gab es 1965 noch rund 18 Millionen Streuobstbäume im Land, waren es nach der letzten Erhebung der Universität Hohenheim im Jahr 2020 gerade noch 7,1 Millionen Bäume. Trotz verschärfter Gesetze ist dieser Trend bis heute nicht gestoppt: „Nach meiner Einschätzung sind derzeit in mehr als 300 Flächennutzungsplänen in Baden-Württemberg Streuobstwiesen perspektivisch zur Bebauung vorgesehen“, sagt Rösler. „In über 50 Fällen wollen Gemeinden aktuell ganz konkret in Streuobstwiesen bauen.“ Eigentlich sollte derartiges durch das 2020 unter der grün-schwarzen Landesregierung verabschiedete Biodiversitätsstärkungsgesetz verhindert werden.

Naturschützer: Die Erhaltungspflicht wird oft unterwandert

Seitdem besteht eine Erhaltungspflicht für Streuobstbestände ab 1500 Quadratmetern. „Die Umwandlung bedarf einer Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde und ist ausgleichspflichtig“, erklärt das Agrarministerium. Doch genau diese Genehmigungen werden unter Rückgriff auf eine im Gesetz vorgesehene Abwägung zwischen Naturschutz und öffentlichem Interesse offenbar nur allzu gerne erteilt. „Im Augenblick haben wir die Situation, dass nur in zwei solcher Fälle die Untere Naturschutzbehörde den Naturschutz ernst genommen hat“, sagt der Landtagsabgeordnete Rösler. Er sieht hier die Landkreise in der Pflicht.

Die Bäume sind oft nicht hoch genug

Gründe für den Rückgang der Streuobstbestände sind neben dem Siedlungsbau, der geringen wirtschaftlichen Rentabilität der Wiesen, der intensiven Nutzung als Gärten auch die teils aufwendige Pflege der Bäume. Doch Rösler hält einen weiteren Missstand für dringend korrekturbedürftig: Denn die für die Artenvielfalt so bedeutenden hochstämmigen Obstbäume seien vor allem in Süddeutschland nicht immer so hoch wie sie eigentlich sein müssten.

Rösler: Mindesthöhen aus Profitgründen oft unterschritten

„Für die Zukunft der Streuobstwiesen wird es sehr wichtig sein, dass neu gesetzte Bäume wirklich eine Stammhöhe bis zum Astansatz von mindestens 1,80 Meter haben“, sagt Rösler. Leider würde Baumschulen beim Verkauf ihrer angeblich hochstämmigen Bäume aus Profitgründen diese Mindesthöhen häufig unterschreiten.

Nicht nur den Bauern ermöglicht erst dieser freie Luftraum unter den Ästen die rentable Bewirtschaftung der Wiese mit Maschinen. Durch zu niedrige Stämme sei auch die Artenvielfalt erheblich eingeschränkt, sagt Markus Rösler: „Der Specht gräbt seine Bruthöhle erst ab etwa dieser Höhe in die Stämme.“

Fehlen aber die Spechthöhlen, hätten auch potenzielle Nachfolger wie Wendehals, Gartenrotschwanz, Wildbienen oder die Bechsteinfledermaus das Nachsehen. „Eine ganze Latte an Arten fehlt, wenn die Bäume nicht hoch genug sind“, sagt der Landschaftsökologe.

