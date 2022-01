Luftbilder-Serie „BW von oben“ Von der Schleuderplatte zur Denkfabrik

Herbert Linge holte Porsche nach Weissach

Dabei war die Niederlassung von Porsche in Weissach keine lang ausgeklügelte Unternehmensstrategie, sondern: ein glücklicher Zufall. Ende der 1950er-Jahre sucht man in der Region einen geeigneten Standort für eine Rennwagen-Teststrecke, weil das Prüfgelände von Volkswagen in Wolfsburg zu weit weg ist. „Da habe ich mir erlaubt, vor Ferry Porsche zu erwähnen, dass es in Weissach ein Gelände gibt, das gut passen würde“, erinnert sich Herbert Linge. Er war nicht nur erfolgreicher Rennfahrer, sondern damals auch Werkstattmeister bei Porsche – und ist gebürtiger Weissacher.