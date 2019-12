Was damit gemeint ist, erklärt Anne Pieplow so: Tauben sind standorttreu. Wenn man sie vertreibt, lassen sie sich ein paar Meter weiter wieder nieder. Daher installieren Tierschützer vielerorts betreute Taubenschläge, in denen die Vögel gezielt angefüttert werden, damit sie ihren bisherigen Wohnort verlassen und sich in den Spezialunterkünften niederlassen, wo sie niemanden stören. Auch dort werden Eier dann ausgetauscht, damit die Population nicht wächst. Ein Dutzend solcher Vogelhäuser betreiben die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Projekts Stadttauben bereits erfolgreich in Stuttgart.