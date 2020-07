Ludwigsburg Funktioniert Bürgerbeteiligung über Social Media?

Jüngst hat sie ihre erste „Mobilitätssprechstunde“ veranstaltet. Matthias Knobloch, Fachbereichsleiter für Nachhaltige Mobilität, berichtete auf Instagram über die Pläne, wie es mit dem Radverkehr in Ludwigsburg weitergehen soll – und stellte auch Fragen an die User. Er wollte wissen, was sie besser machen würden und wo sie Handlungsbedarf sehen.

Bei der Innenstadtentwicklung sollen die Bürger mitreden

Das Thema Radfahren wird derzeit von der Stadt besonders offensiv auf den Social-Media-Kanälen beworben. Zum einen wohl, weil momentan das „Stadtradeln“ stattfindet – eine Aktion, mit der möglichst viele Menschen überall im Land zum Umsteigen aufs Fahrrad motiviert werden sollen. Aber auch, weil „Verkehrsthemen die Menschen besonders bewegen“, wie es aus dem Rathaus heißt. „Die erste Mobilitätssprechstunde war eine gelungene Premiere, mit der Resonanz sind wir sehr zufrieden“, sagt Pressesprecher Peter Spear. Es sind bereits weitere Sprechstunden mit dem Fachbereich Nachhaltige Mobilität geplant, „aber auch zu anderen Themen sind solche Aktionen denkbar“, sagt Spear. Möglichst viele Ludwigsburger will die Stadt auch bei der zentralen Innenstadtentwicklung (ZIEL) mit ins Boot holen. Dafür hat sich zuletzt auch der Gemeinderat ausgesprochen. Mitbestimmen über den neuen Arsenal- und Schillerplatz können die Bürger online, zum Beispiel über das Social-Media-Tool „MeinLB“.

Andere Städte sind noch nicht so weit. Viele betreiben die Kanäle „nebenher“ und nutzen die sozialen Medien vor allem, um junge Menschen, die sie so am ehesten erreichen, mit Informationen zu versorgen. „Wir nutzen sie aber auch, um entstehenden Spekulationen zeitnah entgegenzuwirken“, sagt Anette Hochmuth, Sprecherin der Stadt Bietigheim-Bissingen.