Zum Zirkus, der Liebe wegen

Ist es Kubismus oder Expressionismus? Es sei „Moralismus“, gibt Moral wider, wie einmal seine Kunst bezeichnet worden war. Ihn amüsiert es sichtlich, in keine Kategorie zu passen. Seine Kunst lässt sich nicht in Schubladen stecken, der freischaffende Künstler selbst aber auch nicht. Als Teenager schloss sich Moral in Spanien einem Zirkus an, weil er sich in eine Artistin verliebt hatte. 1968, noch in Spanien, demonstrierte Moral gegen den Diktator Franco, wurde verhaftet und von der Uni geworfen. Damals ging er nach Paris, die Liebe verschlug ihn später, Anfang der 70er-Jahre, nach Deutschland.