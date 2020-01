Lone Jörgensen In Down Under angekommen

Bevor die Familie den Neuanfang wagte, besaß sie einen Ausbildungsstall in Münchingen. Lone Jörgensen hatte große sportliche Dressur-Erfolge gefeiert, nicht nur als Teil der dänischen Nationalmannschaft. In den Jahren 2000 und 2004 war sie bei den Olympischen Spielen. In Sydney wurde sie mit ihrem erfolgreichen Württemberger Fuchswallach FBW Kennedy Siebte in der Einzelwertung, landete mit der dänischen Equipe auf Platz vier. Internationale Erfolge feierte sie auch auf Ludewig, Donna Asana oder FBW De Vito. Die Reise zu den Olympischen Spielen nach Sydney brachte Jörgensen und Eggers vor 20 Jahren auf die Idee, dass es sich dort ganz gut leben könnte. „Ein tolles Land, das uns auf Anhieb super gefallen hat“, sagt die 57-Jährige rückblickend.