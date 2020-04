Lokaler Einzelhandel Das Leo-Center darf zum großen Teil öffnen

Infotafeln und Hygiene-Vorschriften

Auch die anderen Händler bereiten sich intensiv auf den großen Tag vor: Nicht nur Im Geschäft von Joachim Heller sind zwischen Frühlingsdeko, Gläsern, Decken, Kissen und Grills in allen Variationen Schilder mit grüner und roter Schrift zu sehen: „Bitte nur am Haupteingang eintreten“, „Bitte in alle Richtungen zwei Meter Abstand halten“, oder „Hier geht’s zum Ausgang“. Die Tafeln sind ein Teil der Auflagen, die der Chef des Fachgeschäftes für Wohn- und Tischkultur in der Leonberger Altstadt erfüllen muss, um am Montag wieder öffnen zu dürfen.

Wichtig ist für den Heller, der die vergangenen fünf Wochen mit Telefon- und Lieferservice überbrückt hat, dass er endlich wieder öffnen kann: „Die Leute müssen schauen können. Das ist gerade bei unserem Sortiment das A und O.“

Joachim Heller, der Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Faszination Altstadt“ ist, erhofft sich einen Schub für den Marktplatz: „Wenn jetzt die Menschen kommen, dann sehen sie, was wir zu bieten haben – in einem schönen Ambiente.“

Ärger-Zahl 800 Quadratmeter

Bei weitem nicht so wohlgelaunt ist Dieter Waldmann. Denn sein Fachhandel für Kleinkinderbedarf in der Maybachstraße ist 200 Quadratmeter größer als erlaubt. „Die BabyOne-Filiale in Leonberg muss zubleiben, die etwas kleinere in Heilbronn darf öffnen“, ärgert er sich über „mangelnde Flexibilität“ bei den badenwürttembergischen Behörden – im Gegensatz zur liberaleren Praxis in anderen Bundesländern: „Das ist weder logisch, noch nachvollziehbar.“ Dabei hatte sich Waldmanns Team schon lange intensiv auf den Tag X vorbereitet: „Spuckschutz, Masken, Wegeführungen: alles ist da. Wir könnten sofort loslegen“, sagt der Geschäftsführer.

Besser dran ist sein Nachbar, das Intersport-Fachgeschäft Räpple. Dort werden Laufschuhe, Bänder und Bälle auf insgesamt 800 Quadratmetern angeboten. Am Montag kann es also losgehen. „Zum Glück“, sagt Julian Nowotny. „Fünf Wochen Umsatzausfall sind happig. So eine kurze Zeit, um die Hygiene-Auflagen zu erfüllen, das ist schon grenzwertig“, meint der Marketingleiter von Räpple.