2000 Liter Wasser und 120 Liter Schaum

Die Anschaffung inklusive der Beladung kosteten rund 350 000 Euro, der Zuschuss betrug 90 000 Euro. Zur Beladung gehören zum Beispiel Lichtmast und Scheinwerfer, Sägen und Fräser oder ein Lüfter. Das Fahrzeug sei technisch auf dem neuesten Stand, habe 2000 Liter Wasser und 120 Liter Schaummittel an Bord plus tragbare Leitern zur Rettung in Bereichen, denen man mit der Drehleiter nicht beikomme. Laut dem Sprecher der Feuerwehr, Hans Jörg Stellmacher, hätten die Stadtverwaltung und der Gemeinderat mit der Neubeschaffung erneut die Sicherheit der Bevölkerung und die Schlagkraft der Feuerwehr verbessert.