Mit den beiden sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF) ist die Feuerwehr wieder auf dem neuesten Stand der Technik und für alle heutigen Anforderungen gerüstet. In Rutesheim wird künftig das HLF 20 und in Perouse das HLF 10 im Einsatz sein. Die Modelle unterscheiden sich nur durch Kleinigkeiten voneinander. So gehören etwa zu der Ausstattung der neuen Fahrzeuge auch Pumpen, Rettungsspreizer, verschiedene Sägen, Lampen und sogar Presslufthammer. Dazu kann jedes Fahrzeug neun Feuerwehrleute zum Einsatz transportieren. Dafür gehen die Löschfahrzeuge der Abteilungen, die inzwischen 25 und 26 Jahre alt sind, in den Ruhestand.