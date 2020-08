LKZ-Sommergespräche CDU: Der Gemeinderat soll nur abnicken

Für wen sind Sie denn?

Zander: Die Leonberger CDU steht ganz klar hinter Sabine Kurtz.

Staubach: Sie hat tolle Arbeit geleistet. Man wird ja nicht einfach so Vizepräsidentin des Landtages. Sie hat gute Kontakte, eine ausgleichende Art, kann gut moderieren. Das kann nicht jeder.

Ist die Wahl schon gelaufen?

Zander: Nein, Swen Menzel führt einen engagierten Wahlkampf.

Sprechen wir über die Kommunalpolitik. Die Pläne des Oberbürgermeisters, die Dezernate neu aufzuteilen, haben für großen Ärger gesorgt.

Staubach: Wir hatten von Herrn Cohn keinerlei Information im Vorfeld.Erst auf Nachfragen haben wir mitbekommen, dass er solche Überlegungen hat.

Zander: Grundsätzlich sind Änderungen ja nicht schlecht. Aber bei solch einer durchgreifenden Reform bedarf es einer tiefen Analyse. Da reicht es nicht, dass eine Beratungsfirma sich das einmal zwei Tage anschaut.

Was ist denn Ihre inhaltliche Kritik?

Zander: Zum Beispiel, dass Herr Cohn die Kämmerei und das Rechnungsprüfungsamt in sein eigenes Dezernat holen will. Das würden ja bedeuten, dass sich der Kämmerer selbst kontrolliert.

Staubach: Insgesamt wären die Strukturen sehr massiv auf eine Stelle fixiert: das Dezernat des Oberbürgermeisters. Wir fragen uns, wo denn die anderen Bürgermeister agieren können? Außerdem muss es ja für den OB auch leistbar sein.

Ist denn die jetzige Dezernatsverteilung sinnvoll?

Staubach: Kleine Veränderungen können wir uns vorstellen. Durch den Abgang der Mobilitätsbeauftragten könnte dieser Bereich beispielsweise ins Baudezernat eingegliedert werden.

„Amtsinhaber hätten unsere Unterstützung“

Die beiden Dezernentenpositionen werden im November vom Gemeinderat gewählt. Ausgeschrieben ist der Zuschnitt, den die Amtsinhaber inne haben. Gesucht werden also ein Finanzbürgermeister und ein Baubürgermeister.

Zander: Das macht ja auch Sinn. Stellen Sie sich einmal vor, es bewirbt sich ein Finanzexperte auf die Position des Finanzbürgermeisters. Und der kriegt dann gesagt: Das macht alles der OB.

Für wen sind Sie?

Zander: Wenn die beiden Amtsinhaber sich wiederbewerben, hätten sie unsere Unterstützung.

Staubach: Ulrich Vonderheid hat eine große Expertise in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Klaus Brenner hat in der Stadtentwicklung sehr viel angestoßen und ist in den wichtigen Projekten Postareal und TSG-Gelände voll drin. Jemand Neues müsste sich erst komplett einarbeiten.

Die Dezernate sind nicht der einzige Konfliktpunkt zwischen Ihnen und Martin Georg Cohn.

Zander: Ich bin mit ihm aneinandergeraten, weil er von Beginn seiner Amtszeit uns zugesagt hat, dass wir uns die Haushaltssituation genau anschauen. Denn trotz einer bis vor Corona guten Konjunktur ist der Leonberger Haushalt durch ein strukturelles Defizit belastet. Um zu klären, woran das liegt, wollten wir uns ein ganzes Wochenende Zeit nehmen. Stattdessen bietet er uns jetzt nach wiederholtem Nachfragen einen Nachmittagstermin an. Das ist für mich eine Alibi-Veranstaltung, für die mir die Zeit zu schade ist.

Staubach: Es ist ja nicht so, dass nur Corona die Stadtfinanzen belastet. Wir haben schon in den Haushaltsberatungen des vergangenen Jahres darauf hingewiesen, dass sich die Wirtschaft abschwächt.

Vereine und Initiativen bangen jetzt um ihre städtischen Zuschüsse.

Zander: Genau darum geht es nicht. Wir wollen Sparvorschläge aus der Verwaltung selbst hören. Die Kompetenz der Mitarbeiter birgt so viel Potenzial. Wir wollen eben nicht wie ein Sanierer vorgehen, der einfach nur streicht und kürzt.