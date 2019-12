LKZ-Lesetipps Blutige Krimis, schöne Romane und wilde Bienen

„Die Nacht vor Weihnachten“ oder „Die toten Seelen“ von Nikolai Gogol. Und auch „Das Schneemädchen“ von Eowyn Ivey kann sie empfehlen.

Redakteurin Ulrike Otto hat ihrem Mann ein interessantes Sachbuch unter den Baum gelegt.

Und zwar „Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl“ von Katharina Zweig.

LKZ-Redakteur Ralf Krüger hat so eben „Tausend Zeilen Lüge“ von Jaun Moreno gelesen. Darin hat der Journalist seinen Spiegel-Kollegen Claas Relotius der Lüge überführt.

LKZ-Urgestein und Mr. History, Redakteur Arnold Einholz, hat einen absoluten Favoriten:

„Die Wildbienen Baden-Württembergs“. Mit diesemmachte Paul Westrich die Wildbienen in Fachwelt und Öffentlichkeit bekannt. Nun folgt sein großes Buch „Die Wildbienen Deutschlands“ (bereits in der 2. Auflage erschienen). Ausführlich beschreibt er die Lebensräume dieser Tiere, ihre Brutfürsorge und Nester, ihre Nutznießer und Gegenspieler sowie die Abhängigkeiten zwischen Bienen und Blüten und skizziert die Gefährdung der Wildbienen und ihren Schutz. 565 Steckbriefe enthalten zudem alles Wissenswerte zu Verbreitung, Biologie, Flugzeit sämtlicher heimischer Arten. Über 420 davon sind in Lebendfotos und mit Merkmalen zur Feldbestimmung dargestellt. Viele Arten und Verhaltensweisen sind so zum ersten Mal im Bild zu sehen.

Na, da ist doch sicher das eine oder andere dabei, oder? Dann nichts wie zum Buchhändler des Vertrauens. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!