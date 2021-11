Leonberg - Die Probleme sind mittlerweile so gravierend, dass die Familie es nicht aus eigener Kraft schafft, sie zu bewältigen“, sagt Melanie Kürschner, die Sozialpädagogin beim Ortsverband Leonberg und Umgebung des Kinderschutzbundes. Die Familie wohnt mit ihren beiden Kindern (zwei Mädchen, acht und zehn Jahre) in einer Wohnung in einer Altkreiskommune. Die Eltern waren fünf Jahre getrennt. Seit diesem Sommer wohnt der Vater wieder in der Wohnung.