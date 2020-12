LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ Wenn die Sucht der Eltern den Alltag bestimmt

Leonberg - In vielen Familien gibt es Zeiten, in denen sich die Kinder wünschen, ihre Fragen und Sorgen mit anderen Kindern in einer ähnlichen Situation teilen zu können. Gerade Kinder, deren Eltern psychisch krank oder süchtig sind, können vieles, was sie erleben, nicht verstehen. Manche leiden unter Schuldgefühlen, ziehen sich zurück und geraten in soziale Isolation. Deshalb ist es wichtig, sie besonders in den Blick zu nehmen und Hilfen anzubieten. Hier setzt das Projekt „Drachenflieger“ an – eine Fachstelle für Kinder psy­chisch­ und suchterkrankter Eltern, betreut auch vom Waldhaus.