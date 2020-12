LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ Nicht jeder kann sich einen Laptop leisten

Gleichwertige Bildungschancen

In Leonberg wohnen in den beiden Wohngruppen des Waldhauses – im Eichenhof in Eltingen und im Haus Johannes in Warmbronn – 16 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 21 Jahren. Das Kinder- und Jugendhilfezentrum (Kidz) in Leonberg begleitet insgesamt 16 Kinder und Jugendliche.

„Mit Laptops für unsere Wohngruppen und das Kinder- und Jugendhilfezentrum könnten wir der Aufgabe, Kindern und Jugendliche möglichst gleichwertige Bildungschancen zu ermöglichen, erheblich besser nachkommen“, meint Sonja Achenbach. Da tut sich für „Lichtblicke“ eine Möglichkeit auf, um zu unterstützen.

Die Spendenkonten:

Stichwort: „LKZ-Aktion Lichtblicke“

Volksbank Leonberg-StrohgäuIBAN: DE94 6039 0300 0399 9990 00 BIC: GENODES1LEO

Kreissparkasse Böblingen IBAN: DE81 6035 0130 0008 9418 00 BIC: BBKRDE6BXXX

Hinweise zum Datenschutz: Wenn Sie als Spender bei der Hilfsaktion „Bürger helfen“ in der Zeitung mit Name und Wohnort veröffentlicht werden wollen und nicht die dafür vorgesehenen Aktions-Überweisungsträger verwenden, bitten wir bei der Verwendung eigener Überweisungsträger oder bei Online-Banking im Verwendungszweck um die Angabe des folgenden Stichworts: „Bitte um Spender-Veröffentlichung“. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei fehlender Stichwortangabe oder nicht eindeutiger Stichwortangabe keine Veröffentlichung des Namens erfolgen darf. Der Spender kann die Einwilligung jederzeit widerrufen.