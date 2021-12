LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Krank zu sein, heißt oft auch, bedürftig zu sein

Keiner übernimmt die Kosten

Der Mann benötigt nun ein Bett mit einer entsprechenden Matratze. Die Kosten dafür übernimmt jedoch weder die Krankenversicherung noch das Jobcenter. Die Sozialhilfe ist ebenfalls nicht zuständig dafür, weil der 46-Jährige Leistungen vom Jobcenter erhält. Die Krankenversicherung bezahlt nicht, weil er nicht auf ein Pflegebett angewiesen ist, und das Jobcenter kann nur ein Darlehen in Höhe von 150 Euro bewilligen. Weil der Mann eine befristete Rente bezieht, gilt er danach als grundsätzlich arbeitsfähig. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass er aufgrund seiner Krankheit je wieder arbeitsfähig sein wird. Das entsprechende Gutachten fehlt noch, ein Antrag über eine Einstufung bei der Pflegeversicherung läuft.

In beiden Fällen will die LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke den in Not geratenen Menschen beistehen.

Die Nummern für Ihre Spende

Stichwort: „LKZ-Aktion Lichtblicke“

Volksbank Leonberg-StrohgäuIBAN: DE94 6039 0300 0399 9990 00BIC: GENODES1LEO

Kreissparkasse BöblingenIBAN: DE81 6035 0130 0008 9418 00BIC: BBKRDE6BXXX