Alkohol und Gewalt

Eine alleinerziehende Mutter mit drei kleineren Kindern (fünf, zehn und 14 Jahre alt) wurde wegen Eigenbedarfs aus ihrer Wohnung geklagt. Ursprünglich hatte die ganze Familie in der Wohnung gelebt. Der Vater war allerdings Alkoholiker. In den Zeiten, in denen er viel trank, schlug er seine Frau. Deshalb wurde er nach dem Gewaltschutzgesetz aus der Wohnung gewiesen. All seine Sachen hat der Mann nie abgeholt.