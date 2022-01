Leonberg - Schon der Name des Projektes „Tandem“ macht deutlich, dass hier zwei in die Pedale treten müssen, damit es vorwärts geht. Es ist eines der Angebote, die die Jugendberufshilfe des Waldhauses Hildrizhausen in Leonberg anbietet, ein langjähriger Partner der LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“. In diesem Fall ist der Kontakt zu dem jungen Paar über ein anderes Projekt des Waldhauses zustande gekommen, das mit Jugendlichen arbeitet, die bisher noch nirgends angebunden sind.