LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Großzügige Spender machen die Hilfe möglich

Leonberg - Ein unvorhergesehenes Ereignis kann schnell große Auswirkungen im Leben einer Familie haben, in der davor alles „normal“ verlief. So auch in dem Fall, den die Sozialen Dienste der Stadt Leonberg begleiten. Die Familie hat drei Kinder im Alter von 15, 18, und 20 Jahren. Sie leben in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Der Vater hatte vor drei Jahren einen schweren Arbeitsunfall und leidet noch heute unter dessen Folgen, sodass er nicht voll arbeiten kann.