LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Geholfen wird auch in Zeiten der Pandemie

„Montagmorgen, 9 Uhr. Ich schließe die Türe des Kidz auf, die nach der Desinfektion am Vortag hoffentlich noch virenfrei ist. Der Winter ist mittlerweile da. Ich gehe ins Büro und schalte den PC ein. Der Anrufbeantworter blinkt. Karls Mama hat eine Nachricht hinterlassen. ,Hallo liebes Kidz-Team, in Karls Klasse gab es einen Coronafall. Er wird jetzt getestet. Falls er Symptome bekommt, melde ich mich. Tschüühüs.’ Mein erster Gedanke, wann hatte ich zuletzt Kontakt mit Karl? Hm, ist schon drei Tage her. Wird schon irgendwie gut gehen.