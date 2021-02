LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ Für starke Kinder braucht es auch starke Eltern

Für eine Arbeitsstelle in Stuttgart ist ein Ehepaar (beide Anfang 30) 2019 aus der Moldau in Rumänien in eine Dienstwohnung nach Leonberg gezogen. Wie Tausende andere auch haben sie ihre Kinder (sechs Jahre und 14 Jahre) zunächst bei den Großeltern zurückgelassen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen hat das Paar die Kinder nach Deutschland geholt. Allerdings spricht niemand in der Familie Deutsch. „Damit die Kinder Deutsch sprechen lernen, sind sie in zwei unterschiedlichen Schulen in der Vorbereitungsklasse“, sagt Jürgen Rein von den Sozialen Diensten der Stadt Leonberg.