LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ Für die Bestattung hat die Frau sich verschuldet

Wie weit das gehen kann, zeigt das Schicksal einer 71 Jahre alten Frau, die von den Sozialen Diensten der Stadt Leonberg begleitet wird. Mit ihrem Ehemann lebte sie in einer sehr kleinen Wohnung. Für mehr hat das Geld auch nicht gereicht. „Aber sie waren damit nicht unzufrieden“, weiß Jürgen Rein, der Leiter der Sozialen Dienste. Die Frau lebt seit einigen Jahren von Grundsicherung, da ihre geringe Rente nicht zum Leben reicht. Schon Jahre vor dem Eintritt in die Rente konnte sie nicht mehr einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgeben, denn die Frau hat sich in den letzten 15 Jahre um ihren schwer kranken Ehemann gekümmert und ihn gepflegt.