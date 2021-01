LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ „Es ist ein Privileg, in Deutschland leben zu dürfen“

Über Hawaii und Südafrika nach Korntal

David Kumdee hatte eine kleine Weltreise hinter sich, als er im Sommer nach Korntal kam. Er ist zwar in Deutschland als Sohn einer Deutschen und eines Thai geboren. „Ich habe aber mein ganzes Leben in Thailand verbracht“, erzählt der 20-Jährige. Nach dem Schulabschluss war er erst einmal in Hawaii und Südafrika unterwegs und hatte eigentlich einen Trip auf der Road 66 in den USA geplant. Als er sein Visum in Deutschland erneuern musste, war schon Corona-Zeit und die Reiseeinschränkungen waren in Kraft. Er machte aus der Not eine Tugend und entschied sich für das O-Jahr, zu dem ihm seine Mutter geraten hatte. Im Vergleich mit den USA, so sagt er, findet er den Umgang mit Corona hierzulande eher faktenbasiert und weniger hysterisch.

Der 18-jährige Christian Malessa kommt von den Philippinen. „In dieser Zeit ist es ein Privileg, in Deutschland leben zu dürfen“, sagt er. Als er in Europa ankam, gab es auf den Philippinen bereits einen mehrmonatigen Lockdown mit harten Einschränkungen. Corona sorgt zudem nach wie vor für große wirtschaftliche Not im Inselstaat im Pazifischen Ozean. Als es losging, half Familie Malessa zwei bekannten Familien mit Lebensmitteln, weil sie im Lockdown ihre Arbeit verloren hatten. „Bei vielen Filipinos heißt die Rechnung: Keine Arbeit, kein Essen“, bringt es Christian auf den Punkt. Erst nach einigen Monaten habe einer der beiden Familienväter wieder Arbeit gefunden. Der anderen Familie helfen Christians Eltern noch heute mit Medikamenten und zahlen ihr die Wasserrechnung.

Strenge Auflagen in Nepal

Die drastischen Kollateralschäden der weltweiten Pandemie hat auch David Chinnery erlebt. Der 19-Jährige ist in Nepal aufgewachsen. Das ostasiatische Land ist eines der ärmsten der Welt. Corona und die strengen Auflagen der Regierung setzen den Menschen jetzt noch mehr zu. David hat gesehen, wie die Regeln trotz der Ansteckungsgefahr ignoriert werden: „Die Nepalesen müssen arbeiten, sie haben keine Wahl. Die Leute sagen sich: ‚Corona ist weniger schlimm als zu verhungern‘“, erzählt er. Davids Mutter stammt aus Österreich, sein Vater aus England. Das Maske-Tragen war für seine westlich orientierte Familie Pflicht. „Es war uns wichtig, Vorbild zu sein.“

„Trotz der Einschränkungen hierzulande machen die O-Jahrler das Beste aus der Situation und besinnen sich auf das Wesentliche“, sagt Andy Messner. Statt Einsätze in Schulen oder in Kirchengemeinden zu haben, nehmen die 20 jungen Erwachsenen selbst inszenierte Theaterstücke mit dem Smartphone auf und präsentieren sie in den Social Media-Kanälen. Außerdem engagieren sie sich beim digitalen Adventskalender der Brüdergemeinde. „Langeweile kommt so keine auf, die Gemeinschaft ist intensiver als früher“, freut sich Andy Messner.

Der O-Jahr-Leiter ist optimistisch: „Wir halten an der Hoffnung fest, dass sich die Lage im Frühjahr entspannt und dann Gewohntes wieder möglich wird. Gleichzeitig ist die Pandemie aber auch eine Chance, uns zu fragen: Was ist wirklich notwendig und was nicht?“