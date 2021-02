LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Ein besonderes Tandem schafft etwas Ausgleich

Am gesellschaftlichen Leben teilhaben

Durch das Tandem könnte die Tochter neben dem Gesundheitsaspekt an vielem teilhaben, dass ihr sonst verwehrt bleibt. Obwohl sie selbst nie lernen können wird, Fahrrad zu fahren, und nur wenige Meter selbst gut laufen kann, könnte das Tandem eine Möglichkeit sein, am gesellschaftlichen Leben und an normalen Freizeitmöglichkeiten teilzunehmen. Eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist das Ziel des Bundesteilhabegesetzes und eine Vorgabe der Behindertenrechtskonvention.

Da das Tandem viel Platz braucht und eine Aufbewahrung in einem Treppenhaus nicht möglich ist, ist die Überlegung, das Gefährt bei der Lebenshilfe zu parken. So kann die Mutter am Wochenende das Rad abholen und dort auch wieder abstellen. Zudem hat die Lebenshilfe unter der Woche die Möglichkeit, das Fahrzeug bei der Freizeitgestaltung von anderen Menschen mit Behinderung einzusetzen und die Verleihung zu organisieren. „Lichtblicke“ will einen substanziellen Beitrag zum Kauf des Tandems leisten.