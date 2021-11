LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Der Funke Hoffnung in der Not

Doch zum Menschensein gehört auch, in Zeiten der Not über sich hinauszuwachsen und das Herz zu öffnen, um anderen einen Lichtblick in einer schwierigen Situation zu geben. Wenn die Lage hoffnungslos scheint, alle Wege irgendwie ins Leere laufen und sich am Horizont kein Hoffnungstreifen abzeichnet, tut ein kleiner Hilfsanker gut, der zeigt, dass andere Menschen bereit sind, eine helfende Hand zu reichen.