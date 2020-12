Leonberg - Erst als Unterstützung und Hilfeleistung für Kinder gedacht, haben sich die Hilfsaktion der Leonberger Kreiszeitung und ihre großzügigen Spenderinnen und Spender in den Anfangsjahren den Titel „Kinder in Not“ gegeben und in dieser Richtung geholfen. Doch schon bald wurde deutlich, dass auch mit dem Alter ein hohes Armutsrisiko einhergeht, und so entstand „Lichtblicke“. Geholfen wird auch Seniorinnen und Senioren in einer Notlage.