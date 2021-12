LKZ-Hilfsaktion Lichtblicke Corona hat die Sorgen und Nöte verstärkt

Erst akute Problem lösen

Das Ziel ist also die Arbeitssuche. Doch dafür mussten erst andere akute Probleme gelöst werden. Bei der Familie ging es zunächst darum, sämtliche unbeantwortete Briefe zu bearbeiten – wobei viele Schulden auftauchten. Dazu wurde der Kontakt zu einer Schuldnerberatung hergestellt, welche mit der Familie sortiert, was in ihrer Lage die beste Lösung ist.