LKZ-Hilfsaktion „Lichtblicke“ Auf dem Bauernhof gibt es keinen Stillstand

Dass Waldemar und Walentin zudem ausgerechnet an Heiligabend zur Welt kamen, wertet Landwirt Andreas Abrell als besonderes Zeichen der Hoffnung in einer Zeit, die in vielen Bereichen angehalten wurde. „Auf dem Schulbauernhof geht es immer weiter. Einen Lockdown kennt die Natur nicht“, sagt er. „Unsere Sau ferkelt Anfang Februar, die Ziegen kriegen ihren Nachwuchs auch im Februar, und im März sind die Schafe mit ihren Lämmern dran.“