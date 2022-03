Verantwortung übernehmen

Zu ihnen gehört auch der heute 22-Jährife, der sich in der Betreuung der Sozialen Dienste der Stadt Leonberg befindet. Er kam als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling vor fünf Jahren nach Deutschland. Er lebte zunächst in einer Einrichtung der Jugendhilfe, welche er mit 18 Jahren verlassen hat. „Er wollte seine Freiheit leben, wie er sagt – was zunächst mit großen Problemen verbunden war, da er erst lernen musste, was es heißt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen“, sagt Jürgen Rein, der Leiter der Sozialen Dienste.