Leonberg - Die Hilfsaktion „Lichtblicke“ der Leonberger Kreiszeitung und ihrer großzügigen Spenderinnen und Spender ist nicht nur in der Adventszeit, sondern das ganze Jahr über aktiv. So hat auch die Lebenshilfe Leonberg nach Unterstützung angefragt. Diese bietet in ihren Räumlichkeiten auch Wochenendbetreuungen und Ferienbetreuungen für Menschen mit Behinderung an.