LKZ-Aktion „Lichtblicke“ Beistand, wo kein anderer mehr helfen kann

Kinder gehen ohne Frühstück zur Schule und haben weder Winterjacke noch warme Schuhe. Wenn das Familienleben aus den Fugen gerät, die Eltern und Kinder in existenzielle Not geraten, greift die Familienhilfe des Waldhauses, das von „Lichtblicke“ gefördert wird. Gemeinsam mit der Lebenshilfe Leonberg und dem stationären Hospiz gehört das Waldhaus zu großen Spendenempfängern. Aber es sind auch Familien, die hart von Schicksalsschlägen getroffen wurden, die mit Beistand von „Lichtblicke“ rechnen können. Auch die Heime der Jugendhilfe Korntal, die von der Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde getragen wird, erfahren substanzielle Hilfe. Hier fördert „Lichtblicke“ nicht nur die Freizeiten von fast 400 jungen Menschen, sondern finanziert auch Angebote, die sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen.

Auch in einem der reichsten Landkreise der Republik gibt es Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Tragisch ist, dass häufig Kinder die Leidtragenden sind. Das hat uns 1996 dazu bewogen, die LKZ-Hilfsaktion „Kinder in Not“ ins Leben zu rufen, um über den Trägerverein „Bürger helfen“ schnell und unbürokratisch vor Ort helfen zu können.

