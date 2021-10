Kontrollaktionen bis Freitag

Am Dienstag, 12. Oktober, soll laut Polizeipräsidium eine Kontrolle bei Gefahrgut-Transporten stattfinden. Am Mittwoch, 13. Oktober, folgt der vierte „Trucker Safety Day“ mit Unterstützung von Bundespolizei und Zoll. Am Donnerstag, 14. Oktober, liegt der Schwerpunkt der Kontrollen auf der Ladungssicherung, am Freitag, 15. Oktober, auf zulässigen Gewichten und Abmessungen beim Transport.