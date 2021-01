Live im Internet Gottesdienst mit Handpan und Klavier

Nach ihrem Studium der Biotechnologie arbeitete sie einige Jahre im technischen Vertrieb in Deutschland und Europa. In dieser Zeit vernachlässigte sie ihre Musikalität fast komplett. Juliane Mangold hatte seit ihrem achten Lebensjahr intensiv Klavier und klassische Geige gespielt. Eine gesundheitliche Krise 2017 erinnerte sie daran, was sie schon als Kind über Meditation gelernt hatte – und was das Musizieren ihr bedeutet. Die Idee von Handpans in einer Kirche ist nicht ganz neu. Eigentlich hätte Mangold im Mai den Kirchentag der evangelischen Kirche in Renningen klanglich untermalt. Doch dann kam Corona.