Lisa Sophie Hartmann aus Renningen Mit optimalem Rhythmus zur Bronzemedaille

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Dann kam Corona. Und mit der Pandemie auch immer wieder große Zweifel, wofür man überhaupt trainieren soll, wenn vielleicht keine Wettkämpfe stattfinden würden. In dieser Zeit motivierten sich die Trainingskolleginnen Lisa Sophie Hartmann und Carolina Krafzik, die in Pforzheim wohnt, gegenseitig. „Es ist toll, wenn man so eine Partnerin, die die gleiche Disziplin trainiert, an seiner Seite hat“, sagt Hartmann. Sie verlegten im März und April ihre Laufeinheiten zunächst in den Renninger Wald, steckten hier unterschiedliche Strecken zwischen 100 und 500 Meter ab. Das Techniktraining über die Hürden fand im heimischen Garten statt. Ab Ostern durften sie wieder im Olympiastützpunkt Stuttgart trainieren.

Der Wechsel von der SpVgg Renningen zum VfL Sindelfingen mit Ablauf der Saison 2018 hat der jungen Athletin gutgetan. Ihre Mutter ist weiterhin ein Teil des Trainer-Teams. Die Krafteinheiten absolviert die 20-Jährige bei Helmut Valentin, für die Trainingsplanung ist Werner Späth verantwortlich – in Absprache mit Margit Hartmann, die selbst zu ihren aktiven Zeiten bei Späth trainierte. Der Coach wollte sich eigentlich schon in den Ruhestand verabschieden und ließ sich überreden, in die Verlängerung zu gehen. „Er weiß mit seiner Erfahrung, was gut für einen ist, ich habe großen Respekt vor ihm und menschlich passt das auch super“, sagt Lisa Sophie Hartmann.

Nach dem Gewinn ihrer Bronzemedaille genießt sie erst einmal ihren Urlaub. Ihre Wettkampfsaison ist in diesem Jahr abgeschlossen. Im September startet sie mit der Vorbereitung für das kommende Jahr. Großes Ziel ist der U 23-Europameisterschaft in Norwegen – wenn Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.