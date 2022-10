Lisa Federle liest in Leonberg Ein Team: Notärztin und Schlagerstar

Kandidatur für den Landtag scheitert knapp

Mit inzwischen drei Kindern legt sie mit 29 Jahren das Abitur auf dem Abendgymnasium ab, nachdem sie zuvor den Hauptschulabschluss nachgeholt hatte. Mit 37 Jahren und dann vier Kindern beendet sie mit der Promotion ihr Medizinstudium in Tübingen. Nach Jahren als Assistenz-Ärztin beginnt sie als Notärztin, seit 2004 als leitende Notärztin in Tübingen.

„Irgendwann war ich relativ bekannt in der Stadt, war gefühlt schon mal fast in jedem Haushalt“, erzählt sie augenzwinkernd, warum sie von der Kommunalpolitik entdeckt wurde. Sie wollte zwar in den Kreistag, aber nicht in den Gemeinderat, bekam trotzdem die meisten Stimmen bei der Wahl 2009 und saß für die CDU fünf Jahre im Stadtparlament. Eine vom früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel unterstützte Kandidatur für den Landtag scheiterte knapp an der Stimmenmehrheit der Grünen in Tübingen. Bis heute ist sie allerdings Mitglied im Kreistag.

Bekannt geworden mit rollender Arzt- und Testpraxis

Mit viel Humor erzählen Kuhn und Federle eine Geschichte aus dem Buch, wie sie bei Boris Palmer, dem Tübinger Oberbürgermeister, eingeladen waren, und es dort nur Erdbeeren, Apfelsaft und warmes alkoholfreies Bier gab. „Wir sind zur Tankstelle gefahren und haben Six-Packs Bier gekauft“, erinnert sich Kuhn und man merkt ihm an, dass ihm die Anekdote noch heute Spaß macht. „Fast hätten wir Oettinger gekauft, aber wir wussten nicht, ob der EU-Kommissar noch zur Fete kommt“, sagen die beiden lachend. Lisa Federle ist mit Günther Oettinger befreundet.

Über Tübingen hinaus bekannt geworden ist Lisa Federle zunächst durch die mit Spenden finanzierte rollende Arztpraxis, einem Fahrzeug, in dem sie Geflüchtete und später Obdachlose behandelte. Dieses wurde zu Beginn der Coronapandemie 2020 als Testmobil eingesetzt, denn schon früh hat die Ärztin auf die Teststrategie gesetzt, bei der zunächst in Pflegeheimen und Krankenhäusern auf Covid getestet wurde. Später gab es dann Schnelltests für jedermann.

Kuhn hält große Stücke auf Federle

Dieser „Tübinger Weg“ wurde durch große mediale Aufmerksamkeit bundesweit bekannt. Auch Kuhn und seine Bandmitglieder halfen beim Testen. „Diese Aktion hat uns zusammengeschweißt“, so der Künstler. Viele Leute seien dankbar gewesen, dass getestet wurde. „Ich glaube, wenn Lisa diese Vision, testen zu müssen, nicht gehabt hätte, dann wäre das noch beschissener ausgegangen“, sagt Kuhn sehr emotional. Die derart Gelobte schiebt einen Appell nach: „Jeder kann helfen, auch mit Kleinigkeiten“, sagt sie. „Das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, um zu zeigen, dass es immer einen Weg gibt, egal, wie mies die Situation ist.“