Lions Club Weil der Stadt Süßes genießen und Gutes tun

Weil der Stadt - Seit gut einem Jahr hat die Coronapandemie einiges auf den Kopf gestellt, erfordert in vielen Bereichen ein Umdenken, jede Menge Kreativität und auch Durchhaltevermögen. So müssen beispielsweise auch Organisationen wie der Lions Club Johannes Kepler Weil der Stadt-Sindelfingen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, bedürftigen Menschen nicht nur in der Region zu helfen, neue Wege gehen, um genügend Spenden zu sammeln. „Unsere Haupteinnahmequellen sind durch Corona in den letzten Monaten so gut wie versickert“, sagt Margarete Steinhart, die Vorsitzende des Fördervereins.