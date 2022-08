Die Pandemie hat in den vergangenen beiden Jahren weitgehend nur Videokonferenzen zugelassen. Grund genug für den neu gewählten Präsidenten, bei den kommenden Clubabenden und gemeinsamen Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl wieder zu fördern. Aktivitäten im Club sind wie bisher die Weihnachtstombola im Leo-Center, der Jazz-Brunch in Renningen, die Ausfahrten (die bisher dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind) und die Unterstützung des Seniorenzentrums am Parksee mit Blumenspenden zu Ostern sowie einer Eisverköstigung an einem heißen Sommertag. Des Weiteren unterstützt der Club die Klasse 2000 der ersten vier Grundschulklassen in Leonberg, Malmsheim, Höfingen und Gerlingen. Das Programm stärkt die Kinder im Bereich der Gesundheitsvorsorge sowie der Aufklärung in der Gewalt-und Drogenprävention.