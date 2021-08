Leonberg - Es ist eine willkommene Abwechslung im Alltag. Seit mehr als 20 Jahren lädt der Lions Club Leonberg die Bewohner des Seniorenzentrums am Parksee in den Sommermonaten zu Halbtagesausfahrten in die nähere Umgebung ein. Ziel der Ausflügler ist dann jeweils ein Café oder Restaurant, wo die Gruppe verweilen und sich ein paar schöne Stunden machen kann. Auch gibt es die Gelegenheit zu kleineren Spaziergängen oder bei einem Städtebesuch zu einem Schaufensterbummel.