Linie 655 in Rutesheim Stadtbus fährt zu jeder S-Bahn

Rutesheim - Es kostet die Stadt nichts – und die Rutesheimer Bürgerinnen und Bürger haben eine bessere Anbindung an die S-Bahn. Da ist es den Stadträten leicht gefallen, der vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) vorgeschlagenen Anpassung der Linie 655 Stadtverkehr an den Viertelstundentakt der S-Bahn am Samstag und dem damit geänderten Fahrplan zuzustimmen. Der VVS hat die Stadt nämlich in einem Schreiben wissen lassen, dass seit Mitte Dezember 2021 die S-Bahnen der Linie S6/S60 am Samstag in einem ausgeweiteten Viertelstunden-Takt fahren. Also wurde überlegt, auf welchen Linien damit aufwandsneutral Fahrplanverbesserungen umgesetzt werden könnten. „Hierbei sind wir unter anderem auf die Linie 655 gestoßen“, so der VVS.