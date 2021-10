Lieferengpässe im Handwerk Neukunden müssen auf die Warteliste

Engpässe in allen Lieferketten

Vor allem in den vergangenen beiden Jahren musste Jürgen Ziegler, der in der Leonberger Bruckenbachstraße ein Zimmereigeschäft führt, sich und auch seine Kunden darauf einstellen, extrem flexibel zu sein. „Wir haben momentan keine ruhige Zeit und einen großen organisatorischen Aufwand, um an Material heranzukommen“, sagt er. Die Lieferdauer von Dämmmaterial aus dem Schwarzwald beispielsweise habe sich auf Grund der hohen Nachfrage von zwei Wochen auf drei Monate verlängert. Auch bei Dachziegeln gibt es Engpässe. Für die Elektronik in Dachfenstern oder Rollläden fehlten die Platinen, die in der Regel aus Fernost angeliefert werden. Schrauben gibt es nicht mehr termingerecht in allen Größen.