Die Eltern sind sich immer öfter uneinig, wie und was sie in dieser Situation tun sollen. Die Sorge um das Wohlergehen des Kindes ist groß. Über die Schule sind sie zum Jugendamt gekommen und über dieses zum Kinder und Jugendhilfezentrum (Kidz) Waldhaus in Leonberg. Die Hilfe im Kidz, das aktuell 16 Kinder besuchen, wird über das Jugendamt initiiert und finanziert. Seit vielen Jahren fördert auch die Hilfsaktion „Lichtblicke“ der Leonberger Kreiszeitung unterschiedliche Projekte dieser Einrichtung.