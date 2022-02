Um die Verbundenheit Leonbergs mit der ukrainischen Bevölkerung zu verdeutlichen, wird das Rathaus am Belforter Platz am Freitagabend in den Nationalfarben der Ukraine, gelb und blau, leuchten. „Die Stadt setzt damit ein Zeichen der Solidarität. Alle Leonbergerinnen und Leonberger mit ukrainischen Wurzeln sollen wissen, dass wir den unbegründeten kriegerischen Angriff von Wladimir Putin verurteilen“, so Cohn.