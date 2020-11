Lewa in Leonberg Die größten Anlagen der Firmengeschichte

Leonberg - Dass der Pumpenhersteller Lewa aus Leonberg einen Produktionsschwerpunkt im Bereich Öl und Gas hat, ist nichts Neues. Doch das, was in einer Werkshalle in der Ulmer Straße gerade noch auf Herz und Nieren geprüft wird, bevor es ausgeliefert wird, stellt auch Lewa nicht jeden Tag her. „Wir haben gerade sechs Anlagen gebaut, die zur Förderung von LNG in Mosambik eingesetzt werden sollen“, berichtet Martin Fiedler. Er ist in der dreiköpfigen Geschäftsführung für Produktion und Entwicklung zuständig.