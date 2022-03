Leukämiekranke Elfjährige aus Renningen Kim sucht Knochenmarkspender

Unbeschwerte Zeit bis zur Schockdiagnose

Kim und Lena sind unzertrennliche Zwillinge, erzählt der Vater der Mädchen, der CDU-Gemeinderat Ralph Geyer. Beide schauen gerne Filme von Walt Disney, tanzen in ihrer Freizeit Hip-Hop und Jazz Dance und lieben es zu reiten. Ob beim Campen in Kroatien, beim Achterbahnfahren in den Freizeitparks oder beim Geocaching in der Natur genießt die Familie die gemeinsame Zeit.