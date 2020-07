Lesungen im Pomeranzengarten Bald schlägt die Stunde der Geschichten-Erzähler

Im gesamten Pomeranzengarten muss eine Maske getragen werden. Gäste dürfen die Maske abnehmen, sobald sie ihren Platz mit dem erforderlichen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen eingenommen haben. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. Wer einen Schwerbehindertenausweis mit dem Kennzeichen „aG“ hat, kann einen Fahrdienst zum Pomeranzengarten in Anspruch nehmen. Hierfür sollte frühzeitig ein Termin mit der Sozialstation vereinbart werden, die telefonisch unter 0 71 52 / 92 03 49 und per Mail an info@sozialstation-leonberg.de zu erreichen ist.