Lesung auf dem Strohländle Bettina Storks stellt neuen Roman vor

Sie ist mit Frankreich verbunden

Ihre Geschichten spielen immer auch in Frankreich. Haben Sie zu unserem Nachbarland eine enge Beziehung?

Ich habe unter anderem Französisch studiert und liebe Frankreich. Als ich anfing, an historischen Romanen zu arbeiten, war es quasi mein „Markenzeichen“, über die deutsch-französischen Beziehungen mit ihren Licht- und Schattenseiten zu schreiben. Hinzu kommt, dass ich in Freiburg studiert habe – die nahe Grenze zu Frankreich ist da einfach immer präsent. Meistens entdecke ich bei der Arbeit an einem neuen Stoff die Grundlage für meinen nächsten. So war es bei „Das geheime Lächeln“, wo die Protagonistin das Haus Dora Maars entdeckt. Ich fing an, mehr über diese Frau herauszufinden. Damals war noch nicht klar, dass ich einen Roman über Dora Maar und Picasso schreiben würde.

In „Klaras Schweigen“ geht es um eine fiktive Geschichte mit fiktiven Personen, in „Dora Maar und die zwei Seiten der Liebe“ um eine Protagonistin, die real existiert hat. Macht das einen Unterschied beim Schreiben?

Eigentlich nicht, es ist nur so, dass ich mich bei historischen Figuren an die Wahrheit halten muss. Ich kann zwar Szenen erfinden, aber die Eckdaten ihrer Biografie müssen respektiert werden. Meine fiktiven Figuren muss ich zwar auch sehr gut kennen und mich in sie einfühlen, aber da habe ich natürlich mehr Freiheiten. Trotzdem müssen Szenen, Dialoge und Geschehnisse zu den Figuren und deren Leben passen. Ich schreibe vor der eigentlichen Arbeit immer einen Lebenslauf meiner Hauptfiguren, dann weiß ich, wie sie ticken.

Ebenfalls auf Ihrer Homepage steht, dass für Sie die Familie genügend Zündstoff für spannende Geschichten bereithält. In „Klaras Schweigen“ bieten Sie da einiges an Spannung auf. Lauert für Sie hinter jeder Familie ein Geheimnis?

Ja, jede Familie hat Geheimnisse, eigentlich jeder Mensch. Es ist nur die Frage, wie spektakulär es ist und wie sich das literarisch dramaturgisch umsetzen lässt.

Freude aufs Wiedersehen

Sie haben in Leonberg gelebt. Jetzt lesen Sie beim Strohländle. Freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit Leonberg?

Über Freunde und Familie habe ich den Bezug zu Leonberg nie verloren. Was ich bis heute vermisse, ist das beste Sportstudio, das es gibt: das Plaza. Ich hätte es gern mit an den Bodensee genommen. Kurz: Ich freue mich riesig auf Leonberg!